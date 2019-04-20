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Onur Air 3 Yeni Rotaya Tarifeli Uçuşlara Başlıyor

Onur Air, Rusya'da Anapa ve Nalçik ile Makedonya'da Ohrid olmak üzere 3 yeni rotaya tarifeli uçuşlar başlatıyor.

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Şirketten yapılan uçıklamaya göre, Anapa ve Nalçik uçuşları her şey dahil 99 dolardan, Ohrid uçuşları ise 115 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Rusya'nın ticaret ve turizm kentlerinden Nalçik'e 21 Nisan, Anapa'ya ise 14 Mayıs itibarıyla uçuşlar başlatacak Onur Air, Makedonya'nın popüler tatil beldesi Ohrid'e de yarın itibarıyla uçuşlar gerçekleştirecek.

Anapa uçuşları haftanın iki günü İstanbul Havalimanı'ndan Anapa'ya saat 01.00'de, Anapa'dan İstanbul Havalimanı'na saat 03.40’ta gerçekleşecek.

Haftanın 2 günü yapılacak Nalçik uçuşları ise İstanbul Havalimanı'ndan Nalçik'e saat 23.30'da, Nalçik'ten İstanbul Havalimanı'na ise saat 02.45'te, Ohrid uçuşları da cumartesi günleri İstanbul Havalimanı'ndan Ohrid'e saat 16.15'te, Ohrid'ten İstanbul Havalimanı'na saat 18.30'da gerçekleşecek.

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Bugün 09:44 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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