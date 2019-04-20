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ABD Başkanı Donald Trump, General Halife Hafter İle Görüştü

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, 15 Nisan 2019'da devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele almak üzere Mareşal Halife Hafter ile görüştü." denildi.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ikilinin, Libya'nın istikrarlı demokratik siyasal sisteme geçişini ele aldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, 15 Nisan 2019'da devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele almak üzere Mareşal Halife Hafter ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısına değinilmeyen açıklamada, "Başkan, Mareşal Hafter'in terörle mücadeledeki rolünü ve Libya'nın petrol kaynaklarını korumadaki rolünü takdir etti ve ikili, Libya'nın istikrarlı bir demokratik siyasal sisteme geçişi için ortak bir vizyonu ele aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

DSÖ Libya Misyonu, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü ve 1009 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), General Halife Hafter'i işlediği savaş suçları nedeniyle yargılamasını talep etmişti.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor.

Bugün 09:48 TSİ AA Ankara- Gündem

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