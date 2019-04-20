Ankaragücü’nden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankaragücü’nün köklü bir kulüp olduğunu belirterek takıma başarı dileyen Köse, Ankaragücü’nün futbolcusundan teknik heyetine kadar birlik ve beraberlik içinde büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti. Yerel yönetimlerin verdiği desteğin, çalışma azimlerini ve gayretlerini arttırdıklarını kaydeden Yiğiner de, futbolcuların imzaladığı 06 numaralı “ Murat Köse” yazılı formayı Köse’ye takdim etti.

Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz

Ankaragücü’nün çalışmaları hakkında Yiğiner’den bilgi alan Köse, Ankaralı vatandaşlara da Ankaragücü’ne destek olmaları çağrısında bulundu. Köse, “Taraftar bir takımın ateşleyicisidir, dinamosudur. Maçın atmosferini değiştiren, statta heyecanı arttıran, sahada futbolcuyu ateşleyen taraftardır. Bütün Ankaralı hemşehrilerimizi şehrimizin takımı Ankaragücü’ne destek olmaya çağırıyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz” dedi.