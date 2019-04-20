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Başkan Oğuzdan Esnafı Sevindirecek Karar

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçe esnafının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Başkan Oğuz belediyenin hizmet ve çalışmaları kapsamında alacağı tüm ürünlerin tamamının Kahramankazanda faaliyet gösteren esnaflardan sıra esasına göre temin edileceğini açıkladı.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçe esnafını sevindirecek bir karara imza attı. Başkan Oğuz Kahramankazan Belediyesinin hizmet ve çalışmaları kapsamında alacağı ürün ve yapacağı alışverişlerin tamamının ilçe esnafından yapılacağını söyledi. Başkan Oğuz yapılacak alışverişlerin ve satın alınacak ürünlerin tamamının ilçe esnafından temin edilmesinin yanı sıra bunun sıra esasına göre yapılacağını kaydetti. Belediye bu karar doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren tüm esnaflardan sırayla alışveriş yapacak. Böylece belediye ilçedeki tüm esnaflardan alışveriş yapmış olacak.

Herkes kazanacak yüzler gülecek

Başkan Oğuz bu uygulama sayesinde ilçedeki tüm esnafların yüzünün güleceğini belirterek adaylık sürecinden bu yana söylediğimiz gibi belediye başkanlığım süresince tüm alanlarda kazanan Kahramankazanda yaşayanlar ve Kahramanakazan olacak. Bu kararımız da ilçemizdeki esnafa katkı sağlayacak. Böylece kaynaklarımız yine ilçemizde kalmış olacak ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak. Yalnızca ilçemizin değil ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaflarımızın her zaman yanında olacağız. Esnafımıza Kahramankazan Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz diye konuştu.

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