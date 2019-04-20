Şehit ateşi Giresun’a düştü

Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Merkez Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in dört yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

(İHA)