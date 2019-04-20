Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:07 TSİ- Gündem G: Bugün 10:10 TSİ

Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu tarafından düzenlenen “Verimlilik Ödül Töreni”ne katıldı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Verimlilik Ödülleri törenle verildi

 Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen gecede siyaset, sanayi, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli bir araya geldi.

Ödüller sahiplerini buldu

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu’nun 2019 yılı En Verimliler Ödülleri sahiplerini buldu. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede; En Verimli Bilişim Firması, En Verimli Turizm Yatırımcısı, En Verimli Sivil Toplum Destekçisi, En Verimli İşadamı ve İşkadını, En Verimli Eğitim Kuruluşu gibi birçok alanda ödüller sahiplerini buldu.  

Kaynakları verimli kullananlar ayakta kalacak”

Gecede Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Turizm yatırımcısı Recai Çakır’a ödüllerini veren Başkan Yaşar “Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye’de sanayi, ticaret ve ülkeye ekonomik katkı sunan her alanda kaynakların verimli kullanılması, ülke olarak refaha ulaşmamız açısından büyük önem ifade ediyor. Devlet kurumları da şirketler de kaynakları kolay bulamıyor. Kaynaklarını verimli kullanan, tasarrufa giden şirketler, belediyeler, devletler ayakta kalacak, süreci bir nebze de olsa rahat atlatacaktır. Yenimahalle’de 10 yıldır kaynakları harcarken ilk olarak vatandaşa sağlayacağı faydayı, beraberinde de ilçemizin geleceğine sunacağı katkıyı düşünerek hizmet ediyoruz. Vatandaş odaklı yönetim bizim her zaman esas aldığımız bir husustur” dedi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:07 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili İdrak Edildi mask
Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili İdrak Edildi
Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti mask
Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bağdat’a Geliyor mask
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bağdat’a Geliyor
MEB Bakanı Selçuk’tan Başkan Altınok'a Tebrik Ziyareti mask
MEB Bakanı Selçuk’tan Başkan Altınok'a Tebrik Ziyareti
Sayım İşlemi Sona Eren Maltepe'de, Birleştirme Tutanakları Hazırlanmaya Başladı mask
Sayım İşlemi Sona Eren Maltepe'de, Birleştirme Tutanakları Hazırlanmaya Başladı
Ankara Uluslararası Film Festivali 30 Yaşında mask
Ankara Uluslararası Film Festivali 30 Yaşında
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi mask
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

GALERİ

Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu mask
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu
Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL