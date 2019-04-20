Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı

Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen gecede siyaset, sanayi, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli bir araya geldi.

Ödüller sahiplerini buldu

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu’nun 2019 yılı En Verimliler Ödülleri sahiplerini buldu. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede; En Verimli Bilişim Firması, En Verimli Turizm Yatırımcısı, En Verimli Sivil Toplum Destekçisi, En Verimli İşadamı ve İşkadını, En Verimli Eğitim Kuruluşu gibi birçok alanda ödüller sahiplerini buldu.

“Kaynakları verimli kullananlar ayakta kalacak”

Gecede Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Turizm yatırımcısı Recai Çakır’a ödüllerini veren Başkan Yaşar “Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye’de sanayi, ticaret ve ülkeye ekonomik katkı sunan her alanda kaynakların verimli kullanılması, ülke olarak refaha ulaşmamız açısından büyük önem ifade ediyor. Devlet kurumları da şirketler de kaynakları kolay bulamıyor. Kaynaklarını verimli kullanan, tasarrufa giden şirketler, belediyeler, devletler ayakta kalacak, süreci bir nebze de olsa rahat atlatacaktır. Yenimahalle’de 10 yıldır kaynakları harcarken ilk olarak vatandaşa sağlayacağı faydayı, beraberinde de ilçemizin geleceğine sunacağı katkıyı düşünerek hizmet ediyoruz. Vatandaş odaklı yönetim bizim her zaman esas aldığımız bir husustur” dedi.