Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:28 TSİ- Gündem G: Bugün 10:29 TSİ

Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız

Seçim vaatlerinde, “2 bin 600 sokağa ağaç dikilecek, Keçiören yeşillikler cenneti olacak, balkonundan yeşil görmeyen vatandaşımız kalmayacak” diyen Başkan Turgut Altınok, göreve başlar başlamaz Keçiören’in cadde ve sokaklarının ağaçlandırılma çalışmasını başlattı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Altınok, “ Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yetiştirilen ve doğasever iş insanlarının belediyemize bağışladığı ağaçlarla Keçiören’imizi donatacağız. Keçiören’de kişi başına düşen yeşil alan oranını hızla artıracağız” dedi.

Ağaçlar Toprakla Buluşturulacak

Keçiören’in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlatılması için talimat veren Başkan Turgut Altınok, ayrıca iş insanı Ertuğrul Onat’ın vefat eden babası Alirıza Onat hayrına Keçiören Belediyesine geçtiğimiz günlerde 200’ün üzerinde sedir ve karaçam türünden ağaç bağışı yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Ağaçlandırma, Çiçekli Mahallesinde Başladı

Çiçekli Mahallesinde Akten ve Tezol sokaklarda ağaç dikimi için kaldırımlarda yer hazırlayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Ağaç dikimi yapılacak olan sokakların her biri için uygun türde ağaç seçimi yapılarak, gerek Keçiören Belediyesi tarafından sağlanan gerekse doğaseverlerce bağışlanan ağaçlar toprakla buluşturulacak.

“Hem Ülkemizi Hem De Dünyamızı Gelecek Nesillerimiz İçin Hazırlamalıyız''

Türkiye’de belediyelerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Altınok, düzenli, temiz ve daha yeşil bir Keçiören için seferber olduklarını ifade etti. Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi öncülüğünde, yaşanabilir kentler arasında en üst sıralarda olmak için sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü vatandaşların desteğiyle yeşil alanların artırılacağını kaydetti. Altınok, “Keçiören’incadde ve sokaklarında ağaçlandırma seferberliği başlattık. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören’e inşallah kısa zamanda kavuşacağız. Yerel yönetimler olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak, hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde hazırlamış oluruz” dedi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:28 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir mask
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir
BAHÇELİ:CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR mask
BAHÇELİ:CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR
Kırıkkale şehidine ağlıyor mask
Kırıkkale şehidine ağlıyor
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı mask
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi mask
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

GALERİ

Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu mask
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu
Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL