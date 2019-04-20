Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız

Başkan Altınok, “ Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yetiştirilen ve doğasever iş insanlarının belediyemize bağışladığı ağaçlarla Keçiören’imizi donatacağız. Keçiören’de kişi başına düşen yeşil alan oranını hızla artıracağız” dedi.

Ağaçlar Toprakla Buluşturulacak

Keçiören’in cadde ve sokaklarında ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlatılması için talimat veren Başkan Turgut Altınok, ayrıca iş insanı Ertuğrul Onat’ın vefat eden babası Alirıza Onat hayrına Keçiören Belediyesine geçtiğimiz günlerde 200’ün üzerinde sedir ve karaçam türünden ağaç bağışı yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Ağaçlandırma, Çiçekli Mahallesinde Başladı

Çiçekli Mahallesinde Akten ve Tezol sokaklarda ağaç dikimi için kaldırımlarda yer hazırlayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Ağaç dikimi yapılacak olan sokakların her biri için uygun türde ağaç seçimi yapılarak, gerek Keçiören Belediyesi tarafından sağlanan gerekse doğaseverlerce bağışlanan ağaçlar toprakla buluşturulacak.

“Hem Ülkemizi Hem De Dünyamızı Gelecek Nesillerimiz İçin Hazırlamalıyız''

Türkiye’de belediyelerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Altınok, düzenli, temiz ve daha yeşil bir Keçiören için seferber olduklarını ifade etti. Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi öncülüğünde, yaşanabilir kentler arasında en üst sıralarda olmak için sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü vatandaşların desteğiyle yeşil alanların artırılacağını kaydetti. Altınok, “Keçiören’incadde ve sokaklarında ağaçlandırma seferberliği başlattık. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören’e inşallah kısa zamanda kavuşacağız. Yerel yönetimler olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak, hem ülkemizi hem de dünyamızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde hazırlamış oluruz” dedi.