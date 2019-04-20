Kırıkkale şehidine ağlıyor
Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden 1’inin Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.
Hakkari’de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden 1’inin Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzettin köyünde ikamet eden Sözleşmeli Piyade Er Şevket Çetin olduğu öğrenildi.
- Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
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