BAHÇELİ:CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR

Yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden dava arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnsana hizmet siyasette ana amacımızdır. Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir. Demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.

KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. 'Ben' değil 'biz' diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız.

BELEDİYE HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİLDİR

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.



31 MART SEÇİMLERİNDE TÜRK MİLLETİ MHP'YE ÇOK DEĞERLİ BİR DESTEK VERMİŞTİR

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. İnandık ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

ŞAŞKINLIKTAN ŞOKA GİRDİLER

İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.

KOZAN'DA HAKKIMIZ YENMİŞTİR... MALTEPE'DE ÖNÜMÜZ KESİLMİŞTİR

Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Ağrı'da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna verilmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler.



CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR

Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Tarih ne diyor, ecdat ne diyor, onu hissediyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorsa fuzuli laf kalabalığıdır. Münafıkların ilkesizlikleri ayaklarımızın tam altındadır. Kuşkusuz çiğnenmeye müstahaktır. Bir adama bakarsınız adam mı diye, bir de lafa bakarsınız laf mı diye. Karşınızda saf saf dizilen ihanet mangasının ne adamlıktan nasipleri ne de laflarının en ufak kıymeti harbiyesi vardır.

Cumhur İttifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir. Kıskanan varsa buyursun kıskansın. Çekemeyen varsa durmasın çatlasın. Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. Milli birliğimizin yaşatılmasına yemin ettik.

Baş göz üstüne dedik, hiç sitem ve şikayet etmedik. Tarih nice ibretlik olaylara sahnedir. Büyük hevesler büyük düşüncelerin eseridir. Hedefsiz fikir, dümensiz gemi gibidir. Böylesi bir gemi denizde yüzer ama nereye gideceği meçhuldür. Hedefimiz vardır, hevesimiz vardır. Bizi biz yapan değerlerimiz, tüm haşmet ve görkemiyle vakidir. Basit fikirlerden büyük heyecanlar doğmamış, doğmayacaktır. Küçük heyecanlardan büyük ülkülerin yeşermesi de beklenmeyecektir.

ŞUNU UNUTMAYINIZ Kİ...

Korkarak basit hesaplar yaparak, sinsi hesaplara meyil ederek, egolarımızın boyunduruğuna giderek hiçbir yere gidemeyeceğimiz açıktır. Cesaret akıldan geliyorsa cesarettir, bilgisizlikten geliyorsa cehalettir. Sevmek için yürek, sürdürmek için de emek şarttır. Bizde hem mangal gibi yürek, hem de fedakarlıkla perçinlenmiş emek vardır. Korkaklığın olduğu yerde zafer fikri siliktir. Bizim lügatimizde böyle bir şey yoktur. Şunu unutmayınız ki uzak hedefleri kucaklayan, hayal gibi görünen ülkülerin peşinde koşanlar, gönlü vicdanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlarının dilinde imkansız diye bir şey yoktur.



FETÖ'cüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuştur.

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