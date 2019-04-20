31 Mart'ta 1 Büyükşehir, 10 şehir, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere bir araya gel 235 belediye başkanlığını kazanmamız bir zaferdir.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir" dedi.
Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir, Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de hakkımız yenmiştir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz