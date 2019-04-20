31 Mart'ta 1 Büyükşehir, 10 şehir, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere bir araya gel 235 belediye başkanlığını kazanmamız bir zaferdir.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir" dedi.

Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir, Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de hakkımız yenmiştir.

(İHA)