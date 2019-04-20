İstanbul’a dolu sürprizi

İstanbul’u etkisini altına alan yağışlı hava devam ederken sabah saatlerinde vatandaşlar dolu sürpriziyle karşılaştı. Bahçelievler’de yağışı etkili oldu.
Biranda bastıran ve kısa sürede biten dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Bahar ayında gelen dolu sürpriziyle şaşkına dönen vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla dolu yağışını görüntüledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz