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İstanbul’a dolu sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava devam ederken sabah saatlerinde vatandaşlar dolu sürpriziyle karşılaştı. Bahar ayında gelen dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.

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İstanbul’u etkisini altına alan yağışlı hava devam ederken sabah saatlerinde vatandaşlar dolu sürpriziyle karşılaştı. Bahçelievler’de yağışı etkili oldu.

Biranda bastıran ve kısa sürede biten dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Bahar ayında gelen dolu sürpriziyle şaşkına dönen vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla dolu yağışını görüntüledi.

(İHA)

Bugün 12:18 TSİ İHA İstanbul- Yaşam

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