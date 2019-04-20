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David Beckham'ın şirketinin başvurusu " marka özgünlüğüne" takıldı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve ortaklarına ait şirket için "Inter Miami FC" markasını kullanmak için yapılan patent başvurusunun reddedilmesi, alınacak marka tescillerinin özel ve özgün olmasının önemini gösterdi Markiz Patent Kurucusu, Marka ve Patent Vekili Orhan Eriman: "Marka tescil başvuruları, Kanunda belirtilen kriterlere uygun olmayan, özel ve özgün olarak kabul edilemeyecek işaret, isim ve sözcüklerle yapılıyorsa patent otoritelerinden ret kararları çıkması söz konusu olabilir"

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Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve ortaklarına ait şirket için "Inter Miami FC" markasını kullanmak için yapılan patent başvurusunun reddedilmesi, alınacak marka tescillerinin özel ve özgün olmasının önemini gösterdi.

İstanbul merkezli Markiz Patent firması marka ve patent vekillerinin Amerikan Patent ve Marka Ofisi’nin verilerinden elde ettiği resmi belgelere göre, eski futbolcu David Beckham ve ortaklarına ait olan MIPH LLC şirketi, spor hazır giyim ürünlerinden içecek çeşitlerine kadar yüzlerce farklı kalemdeki üründe “Inter Miami FC” markasını kullanmak üzere geçen yıl Amerikan Patent ve Marka Ofisine 6 marka tescil başvurusu yaptı.

Başvuruları inceleyen ofis tarafından, David Beckham’a 3 ret cevabı verildi. Öncelikle, kulübünün ve ürünlerinin markasını “Inter” olarak tescil ettiremeyeceğine hükmedildi. Karara gerekçe olarak “Inter” adının daha önce İtalyan futbol takımı Inter Milan (F.C. Internazionale Milano S.p.A.) tarafından Amerika’da tescil ettirilmiş olması gösterildi.

Ofis tarafından ikinci olarak, Beckham’ın "Miami" adını da marka olarak tescil edemeyeceğine hükmedildi. Gerekçe olarak da Miami’nin Amerika’da herkes tarafından bilinen bir şehir adı olması nedeniyle coğrafi işaret kapsamında olmasına vurgu yapıldı.

Amerikan Patent ve Marka Ofisi son olarak, Beckham’ın “FC” adını da marka olarak tescil ettiremeyeceğine, “FC” harflerinin herkesin genel kullanımına açık bir terim olan “football club” (futbol kulübü) kelimelerinin kısaltması olduğuna dikkati çekti. Patent Ofisi David Beckham ve ortaklarına 6 ay içerisinde itiraz hakkı tanıdı ve süre devam ediyor.

- "Özgün olarak kabul edilemeyecek işaret, isim ve sözcükler reddedilebilir"

David Beckham’ın yaşadığı sorunu değerlendiren Markiz Patent Kurucusu, Marka ve Patent Vekili Orhan Eriman, “Marka tescil başvuruları, kanunda belirtilen kriterlere uygun olmayan, özel ve özgün olarak kabul edilemeyecek işaret, isim ve sözcüklerle yapılıyorsa patent otoritelerinden ret kararları çıkması söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.

Eriman, 26 Nisan'ın, marka ve patent tescilinde dünyanın son karar mercii kuruluşu olarak kabul edilen Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü olarak belirlendiğini ve 2019 yılının temasının da spor sektöründeki marka ve patentler olarak belirlendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Firmalarımız, 'ileride lazım olur' diyerek tescil ettirdiği ancak 5 yıldan uzun süre aktif olarak kullanmadığı markalar üzerinde ciddi hak kaybı yaşayabilir. Çünkü ulusal ve uluslararası marka otoriteleri, bu tarz tescilleri, reel iş piyasasını kısıtlayıcı, aldatıcı ve kötü niyetli bir hareket olarak değerlendirirse söz konusu marka ile benzeşen başka bir markaya aktif kullanılmasından ötürü tescil hakkı üstünlüğü tanıyabilir.”

Son dönemde marka tescili yaptırmak isteyen firmalar tarafından en çok sorulan sorular arasında, "İnternet alan adını aldıktan sonra marka tescili yaptırmaya gerek var mı?" sorusunun bulunduğunu belirten Eriman, “Söz konusu alan adı sahibinin bu hakkını daha iyi koruması için marka tescili gerekli. Kendi markasına biçtiği değere göre markasını hem ülkemizde hem de yurt dışında kayıt ettirmesini öneririm.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 12:24 TSİ AA İstanbul- Spor

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