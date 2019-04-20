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Demir makaslı motosiklet hırsızlığı kamerada

Antalya’da bir apartmanın önündeki kilitli motosikletin üç kişi tarafından çalınma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Üç kişi kilidini demir makasıyla kestikleri motosikleti ittirerek 2 dakika içinde çalıp ortadan kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, üç gün önce gece saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Binada oturan İsmail Altundal’a ait kilitli şekildeki motosiklet, üç kişi tarafından apartmanın önünden çalındı. Şüphelilerin motosikleti apartmanın bahçesinden götürdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah uyandığında motosikletini yerinde göremeyen Altundal, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Aynı şüphelilerin o gece, mahalleden iki motosikleti de aynı yöntemle çaldıkları belirlendi.

Altundal’ın motosikleti bir gün sonra Döşemealtı ilçesinde uygulama yapan polisler tarafından bulundu. 6 bin lira değerindeki motosikletine kavuşan Altundal büyük mutluluk yaşadı. Altundal bu kez motosikleti çift kilitle kilitlerken, bir de alarm taktırdı.

"KAMERAYA RAĞMEN ÇALDILAR"

İsmail Altundal, mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından bıktıklarını söyledi. Olayı anlatan Altundal, "3 kişi güvenlik kamerasına rağmen apartmanın girişindeki motosikleti kilidini demir makasıyla kesiyorlar, alıp götürüyorlar. Mahallede aynı günde aynı kişiler iki motosiklet daha çalıyorlar. Bunu yapanlar aynı kişiler. Hemen polise şikayette bulunduk" dedi.

"ALARMLI ÖNLEM"

Şikayetinin ardından bir gün sonra polisin kendisini aradığını dile getiren Altundal, "Polis motosikletimi Döşemealtı ilçesinde bulmuş. Polisimizden Allah razı olsun" dedi. Şahısların motosikleti düz kontak yapmak suretiyle götürdüklerini anlatan İsmail Altundal, "Motosikletimizi teslim aldım ama her yeri kırık döküktü. Biraz masraf ettim, yine çalınma ihtimaline karşı çift kilit ve alarm taktırdım. Alarmla uyanırsak uyanacağım, başka çaremiz yok. Balkona battaniye asamıyoruz, kapı önüne ayakkabı koyamıyoruz" diye konuştu.

"5 AYDIR MOTOSİKLETİNDEN HABER YOK"

Necdet Ekinci, 5 ay önce motosikletinin evinin önünden çalındığını hatırlatarak, "Motosikletim yeniydi, taksitlerini dahi bitirmemiştim. Komşumun motosikleti bulundu ama benimkinden haber yok. İnşallah bulunur" dedi.

"2 DAKİKADA HIRSIZLIK"

Öte yandan üç şüphelinin motosikleti çalma anı saniye saniye binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Apartmanın ön bölümünden giriş yapan üç kişiden birinin montunun içine koyduğu demir makasıyla motosikletin yanına gittiği görüldü. Kilidi kesen şüphelinin bu kez elinde demir makasıyla binadan çıkması kameralara yansıdı. Geri dönen şüphelilerden birinin motosikleti sürmesi diğer iki kişinin ittiği anlar saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Bugün 12:30 TSİ İHA Antalya- Asayiş

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