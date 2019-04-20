Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:32 TSİ- Gündem G: Bugün 12:33 TSİ

Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın (26) Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü

Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın şehadet haberinin, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu.

Yener Kırıkçı’nın dayısı Yüksel Tuzcu’nun da 1993 yılında Hakkari’nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu’na PKK’lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

(İHA)

Bugün 12:32 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir mask
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir
BAHÇELİ:CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR mask
BAHÇELİ:CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR
Kırıkkale şehidine ağlıyor mask
Kırıkkale şehidine ağlıyor
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı mask
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi mask
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

GALERİ

Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu mask
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu
Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL