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İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"na 56 bin 381 adayın gireceğini bildirdi.

İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek mask
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İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"na (2019-MEB-EKYS) 56 bin 381 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-MEB-EKYS ile ilgili bilgileri paylaştı.

Yarın düzenlenecek sınavın önemine işaret eden Aygün, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek 2019-MEB-EKYS, pazar günü 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulanacak. Sınava toplam 56 bin 381 aday girecek." ifadelerini kullandı.

Aygün, sınavın saat 10.15'te başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. Sınav konularının ağırlığı; genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklinde."

Adaylara "saat" hatırlatması

2019'da uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-MEB-EKYS'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını anımsatan Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Prof. Dr. Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Bugün 18:40 TSİ AA Ankara- Eğitim

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