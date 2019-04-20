Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 18:42 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 18:43 TSİ

Duvar yıkılınca 600 yıllık medresenin vakfiyesi ortaya çıktı

Mardin'de bir evin yağmur nedeniyle çöken duvarının içinde 14. yüzyılda Artuklu hükümdarının veziri tarafından yaptırılan ancak zamanla tahribata uğrayan Altınboğa Medresesi'ne ait vakfiyenin bir parçası bulundu.

Duvar yıkılınca 600 yıllık medresenin vakfiyesi ortaya çıktı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Duvar yıkılınca 600 yıllık medresenin vakfiyesi ortaya çıktı

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de yağmur nedeniyle çöken duvarın içinde 600 yıllık Altınboğa Medresesi'ne ait vakfiyenin bir parçası ortaya çıktı.

Merkez Artuklu ilçesinin Medrese Mahallesi'nde, 14. yüzyılda Artuklu Hükümdarı Melik Mansur Ahmet Küçük'ün veziri Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılan Altınboğa Medresesi zamanla tahribata uğradı.

Bugün duvar, çeşme ve türbesi kalan medresenin bulunduğu alanda yer alan bir evin duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

Yıkılan duvarın yakınından geçen bir turist tarafından duvarda, medreseye ait bilgilerin yer aldığı vakfiyenin bir parçasının olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine yapının daha fazla zarar görmemesi için Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'nın talimatıyla söz konusu bölgede çalışma başlatıldı.

"Duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor"

Araştırmacı-yazar İbrahim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de 16 medrese bulunduğunu, bu medreselerden birçoğunun restore edilerek bugüne ulaştığını söyledi.

Ancak bu yapılardan bazılarının yıkıldığını ifade eden Yüksel, bunlardan Altınboğa Medresesi'nin de 19. yüzyılda yıkılmaya başladığını aktardı.

Yüksel, medresenin çöken, çeşme ve türbe dışındaki bölümlerine ait taşların tarihi kaynaklara göre o dönemde inşa edilen yapılarda kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu medrese Artuklu vezirlerinden Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılmış. Mısır, Şam ve daha birçok vilayette valilik yapan Altınboğa daha sonra Mardin'e gelerek bu medreseyi inşa ediyor. Tarihi kaynaklar medresenin muhteşem bir kapısı olduğundan bahseder. Şu anda ise medrese arkeolojik çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü sınırlarını tespit etme gerekliliği var. Çeşme ve medresenin giriş kapısının yaklaşık 1,5 metrelik kısmı ayakta. Bunun dışındaki alanlar sonradan inşa edilen yapıların yıkılmasıyla daha detaylı ortaya çıkacaktır.''

Yüksel, son yağışlarla medreseye ait bir parçaya ulaşıldığına dikkati çekerek, vakfiyenin yapı hakkındaki genel bilgileri içerdiğini aktardı.

"Sonradan inşa edilen duvarın içinden çıkmış olması, bu duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor.'' diyen Yüksel, çevredeki duvarların incelenmesi halinde başka parçaların da çıkabileceğini belirtti.

Yüksel, vakfiyenin tarihi eser özelliği taşıdığını dile getirerek, "Vakfiye medresenin künyesi. İnşa eden, vakfeden ile ilgili bilgiler verir. Ayrıca dönemin şartları hakkında da vereceği muhakkak ki mesajlar vardır. Bir an önce araştırma yapılarak medresenin sınırlarının ortaya çıkarılmasını ve restore edilerek gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz.'' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Dede, medrese yakınlarındaki bir evde yıllardır yaşadığını vurgulayarak "Orada doğdum, orada büyüdüm. Ezelden beri orası medrese. Yetkililerin o bölgede çalışma yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün 18:42 TSİ AA Mardin- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Duvar yıkılınca 600 yıllık medresenin vakfiyesi ortaya çıktı mask
Duvar yıkılınca 600 yıllık medresenin vakfiyesi ortaya çıktı
Türkiye’de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı ( Videolu ) mask
Türkiye’de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı ( Videolu )
İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni mask
İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler mask
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER TÜRKİYE TURNESİNDE mask
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER TÜRKİYE TURNESİNDE
Bruce Willis’in "Öldürme Arzusu" Filminin Konusu ve Detayları mask
Bruce Willis’in "Öldürme Arzusu" Filminin Konusu ve Detayları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi mask
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

GALERİ

İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı mask
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi mask
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi
Günün Özeti - Haberler Ankara mask
Günün Özeti - Haberler Ankara
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu mask
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu
Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL