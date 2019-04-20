Altınok: "Şampiyonlar Yetiştireceğiz"

ALTINOK: YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Keçiören Belediyesine bağlı Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup 1. Lig şampiyonu olarak çıktığı 22nci ve son maçında K.K.T.C Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 76-57 mağlup ederek Süper Lige yükseldi. Başkan Turgut Altınok Keçiörende yeni şampiyonlar yetiştirmek için spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek dedi.

ELLER GÜCÜ NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Taha Akgül Spor Salonunda Saat 13.00da başlayan ve çekişmeli geçen müsabakada Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı heyecanın doruğa çıktığı son karşılaşmada rakibini 76-57lik skorla mağlup etti. Sezonu namağlup tamamlayan Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncuları teknik ekibi ve taraftarları şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı.

AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARININ SAYISI ARTIRILACAK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok takım oyuncularını ve teknik kadroyu tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerin süreceğini belirtti. Keçiörenimizde yeni başarılara imza atacak her branştan spora tam destek vereceğiz diyen Başkan Altınok şunları ifade etti:

Keçiörenimizden bir şampiyon takımın çıkması beni oldukça mutlu etti. Namağlup şampiyon olan Eller Gücü takımı oyuncularını ve teknik ekibi tebrik ediyorum.

Spor gençlerimizin sağlıklı yetişmesi açısından oldukça önemli bir faaliyettir. Biz de Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme anlamında gerekse açık spor alanlarının hizmete sunulması anlamında elimizden geleni yapacağız. Keçiörenden yeni şampiyonlar çıkarmak için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde olarak Keçiöreni sporun bütün dallarında ses getiren bir kent haline getireceğiz.

25 Nisanda Fransada düzenlenen IWVF Euro Lig turnuvasında Türkiyeyi temsil etmeye hak kazanan Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bundan sonraki karşılaşmalarında Avrupada başarı arayacak.