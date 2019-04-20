Çankaya'nın Altın Çocukları

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü madalyaya doymuyor. 16-18 Nisan tarihlerinde Samsunda düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasını yine bol madalya ile tamamlayan Çankayalı sporcular göz doldurdu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919da Samsuna çıkışının 100. yılı dolayısıyla İlkadım Atletizm Stadında yapılan organizasyona uzun atlama gülle atma ve koşu dalında 32 ilden 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada Çankaya Belediyesi sporcuları 9 altın 4 gümüş ve 4 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.