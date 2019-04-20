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Cani koca karısını hastane önüne bırakıp kaçtı

Sancaktepe’de eşiyle boşanma aşamasında olan koca, eşini aracın içinde pompalı tüfekle vurarak yaraladı, ardından bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Bir çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, cani kocanın yaralı karısını hastane önüne bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu S. ile eşi Deniz S. aracın içinde konuşmaya başladı. Bir çocuk annesi kadın eşine ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Deniz S. aracın içerisindeki pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateş etti. Karnından vurulan kadın ağır yaralandı. Eşini vuran cani koca otomobiliyle yaralı kadını Kadıköy’de bulunan özel bir hastanenin önüne bırakıp hızla kaçtı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralı kadını görüp yanına koştu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz S., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi.

Öte yandan cani kocanın karısını hastane önüne bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Metin Başar/İHA)

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