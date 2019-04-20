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Fatih Terim’in öğrencileri 3 puanı gol ile kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçlarında, zirve mücadelesi veren Galatasaray, Kayserispor’u konuk etti. Fatih Terim’in öğrencileri 15. dakikada yediği gol ile geriye düşmesine karşın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 galip ayrılarak puanı 59 taşıdı.

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Fatih Terim’in öğrencileri 3 puanı gol ile kaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

  • İLK YARI

15. dakikada gelişen Kayserispor atağında Ndiaye’nin müdahale edemediği top Chery’de kaldı. Bu futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Kravets topu ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Lung’dan dönen topu Diagne tamamlayarak eşitliği sağladı. 1-1

22. dakikada Deniz Türüç’ün sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Umut Bulut bekletmeden plasesini yaptı ancak kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Chery rakibinden şık bir çalımla sıyrılıp pasını verdi. Muslera ile karşı karşıya gelen Sapunaru’nun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

34. dakikada Deniz Türüç rakibinden kaptığı topu savunmanın arkasına sarkan Chery’ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayserispor yine sağdan Deniz’le geldi. Deniz Türüç’ün pasında savunmadan önce topa vuran Umut Bulut, müsait pozisyondan yararlanamadı.

38. dakikada Marcao’nun ceza sahası dışından çektiği şutta Lopes topa elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda Lopes’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterirken penaltı kararı verdi.

42. dakikada Lopes’in elle oynaması sonucunda kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Diagne geldi. Bu futbolcu topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale önündeki Diagne’yi gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu auta attı.

45+4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada içeriye kat eden Nagatomo kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 3-1

İKİNCİ YARI

56. dakikada kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Nagatomo’da kaldı. Japon futbolcu rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.

61. dakikada Diagne’nin akıl dolu ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Lung gole izin vermedi.

68. dakikada Kucher soldan bindirip ceza sahası yayı üzerindeki Deniz Türüç’ü gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Muslera topa hakim oldu.

72. dakikada Varela’dan aldığı pasta Kucher ceza sahasına ortalarken top direkt kaleye yöneldi. Direğe çarpan meşin yuvarlağı Kravet tamamladı ancak Muslera son anda gole engel oldu.

73. dakikada Deniz Türüç rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Muslera bu pozisyonda da başarılıydı.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

    • Stat: Türk Telekom
    • Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Ndiaye xx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Belhanda xx (Selçuk dk. 75 x), Emre Akbaba xxx (Yunus dk. 62 xx), Diagne xxx

      • Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Ömer, Mitroglou, Gökay, Muğdat
      • Teknik Direktör: Fatih Terim

İM Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Levent xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Hüseyin Acar xx, Deniz xx (Hakan dk. 90+4 ?), Chery xx (Bilal dk. 83 ?), Umut xx (Varela dk. 49 x), Kravets xx

        • Yedekler: Muammer, Emre Demir, Nurettin, Adem, Mert
        • Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kravets (dk. 15) (İM Kayserispor), Diagne (dk. 16 ve dk. 42 pen.), Nagatomo (dk. 45+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 38) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Umut Bulut, Kravets, Kucher (İM Kayserispor), Emre Akbaba, Ndiaye, Feghouli (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Bugün 21:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

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