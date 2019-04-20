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Milli boksör Seyda Keser, Çekyalı rakibini nakavt etti

Milli boksör Seyda Keser spor kariyerinin 5. maçında İstanbul Ataşehir’de düzenlenen RMO BOXİNG 3 karşılaşmasında Çekyalı rakibi David Vicena nakavt ile yenmeyi başardı.

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Milli boksör Seyda Keser Çekyalı rakibini nakavt etti

Milli boksör Seyda Keser dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde kampa giren ve antrenörü Kübalı dünya şampiyonu Hector Vivent ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren boksör Seyda Keser İstanbul Ataşehir’de RMO BOXİNG 3 karşılaşmasında Çekyalı rakibi David Vicena karşısına çıktı.

Çek rakibini nakavt ederek yenmeyi başaran milli boksör, “Hedefim ve hayalim bir olimpiyat madalyası almak. Ülkeme olimpiyat madalyası getirmek. 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Tüm hazırlıklarım bunun üzerine" dedi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Bugün 21:40 TSİ İHA Osmaniye- Spor

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