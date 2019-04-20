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Ankara En İyi Hastane Haberleri ve Yorumları

Ankara en iyi hastane ve yorumlar kişiden kişiye ve alınan sağlık hizmetine göre değişmekle birlikte gerek özel hastaneler konusunda gerekse de devlet hastanesi hizmetlerinin kalitesi noktasında Ankara Türkiye’nin sağlık alanında önde gelen hastanelerine sahiptir.

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Ankara En İyi Hastane ve Yorumlar

Ankara en iyi hastane ve yorumlar kişiden kişiye ve alınan sağlık hizmetine göre değişmekle birlikte gerek özel hastaneler konusunda gerekse de devlet hastanesi hizmetlerinin kalitesi noktasında Ankara Türkiye’nin sağlık alanında önde gelen hastanelerine sahiptir.

Ankara’da tercih edilen en iyi devlet hastanesi gerek tedavi görenlerin sosyal medya yorumlarından gerekse de alanında uzman doktorlara sahip olmasından dolayı Ankara Atatürk Hastanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 2019 yılında bu hastanenin Avrupa’nın en büyük hastanesine taşınmasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanesi sağlık hizmetleri alanında Ankara ve Türkiye’ye öncülük edecektir.

Ankara şehir rehberi sayfamızda Ankara hastaneleri hakkında arama yaparak ankara'daki hastanelerin adresleri, telefonlarını ve yol tarifini alabilirsiniz.

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Ankara’nın En İyi Özel Hastanesi Hangisidir?

Balgat Caddesi, Mevlana Bulvarı, Çankaya Ankara adresinde vatandaşlara hizmet veren Memorial Ankara Hastanesi Ankara’nın en iyi özel hastaneleri arasında gösterilmektedir.

SGK anlaşmaları ve Konya Yolu üzerinde merkezi bir konumda bulunması sebebiyle oldukça tercih edilen Memorial Ankara kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, çocuk onkoloji ve kemik iliği nakli gibi farklı alanlarda SGK ile anlaşmalı olarak özel hastane hizmeti vermektedir.

Ankara’nın en büyük özel hastanesi olma özelliğine sahip olan Memorial Hastanesi 230 yatak kapasitesi, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve poliklinik hizmetleriyle önleyici ve cerrahi tıp tekniklerini birlikte uygulamakta ve Ankaralı vatandaşlar başta olmak üzere bölgesel olarak sağlık hizmetlerini büyük bir konforla yerine getirmektedir.

Medicana Ankara Haberleri

Memoril Ankara Haberleri

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Avrupa’nın En Büyüğü Ankara Şehir Hastanesi

Ankara’daki en iyi devlet hastaneleri Ankara Şehir Hastanesi çatısı altında 2019 yılında bir araya getirilmiş ve Ankara’nın en başarılı hastanelerinden olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara FTR Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir araya getirilmiştir.

Tek seferde yapılan Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük hastanesi olma özelliğine sahip Ankara Şehir Hastanesi dünyanın üçüncü büyük hastanesidir. Ankara Bilkent’te Tarım Bakanlığı metro durağına 5 dakikalık mesafede hizmet vermeye başlayan bu yapı gerek yatak kapasitesi gerekse de tıbbi uygulama alanında son teknoloji imkanlarını bir araya getirmesiyle ön plana çıkmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi polikliniklerinden randevu alarak muayene olunabileceği gibi ameliyat, yoğun bakım, geniş laboratuvar hizmetleri ile hastalık teşhisleri konulmakta ve tedavi işlemleri yerine getirilmektedir. Ankara Bilkent Hastanesi’nde sağlık hizmeti alanlar Ankara en iyi hastane ve yorumlar konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Ankara şehir hastanesi haberleri

Ankara atatürk hastanesi haberleri

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