Aslı enver kimdir?

Aslı enver kimdir, Aslı Enver 34 yaşındaki genç ve güzel bir oyuncudur. İstanbulu Gelin dizisi ile seyircileri ile buluşan Aslı Enver, başarılı oyuncu geçmişi ile kariyerinde oldukça başarılıdır.

Aslı Enver, 1,68 cm boya sahiptir. Eski eşi ise Birkan Sokullu olmaktadır. 10 Mayıs 1984 doğumlu olan Aslı Enver, İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Bir abisi ve bir kız kardeşi olan Aslı Enver’in babası ise Kıbrıs Türk’üdür.

Annesi Dilek Hanım ise eğitimi için gittiği İngiltere’de babası ile tanışmış ve Aslı Enver’i İngiltere’de dünyaya getirmiştir. Aslı Enver 12 yaşına kadar Londra’da yaşamış ve 12 yaşından sonra İstanbul’a geri dönmüştür.

Aslı Enver Kimdir, Kaç Yaşında?

Aslı Enver biyografi ve bilgileri özellikle merak edilmektedir. Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü başarıyla tamamlamıştır.

2003 senesinde Hayat Bilgisi ile televizyon ekranları ile buluşan Aslı Enver, 2007 senesinde Kanal D ekranlarında gösterilen Kavak Yelleri dizisi ile ün kazanmıştır. Aslı Enver 2007 ve 2011 seneleri arasında bu dizide Sarp Apak ve Pelin Karahan gibi ünlü isimlerle rol aldı. 2012 senesinde ise Suskunlar dizisi ile rol almış olan Aslı Enver, 2013 senesinde Kayıp dizisi ve Tamam mıyız adındaki sinema filminde rol almıştır.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 senesinde oyuncu olan Birkan Sokullu ile dünya evine girdi. 2016 senesinde ise boşandı. Aslı Enver şu an Murat Boz ile ilişki yaşamaktadır.

Aslı Enver Kaç Yaşında Evlendi?

Aslı Enver Birkan Sokullu ile 2013 senesinde dünya evine girdi. İki sene sonra boşandıklarını duyurduktan sonra 2017 senesinde Murat Boz ile ilişki yaşamaya başladı.

Çiftin ilişkileri halen devam etmektedir. Aslı Enver, 2014 senesinde Bana Artık Hicran De isimli dizide Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrolleri paylaştı.

Aslı Enver kimdir, Aslı Enver şu an İstanbullu Gelin dizinde Özcan Deniz ile başrolleri paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra Kardeşim Benim isimli sinema filminde de Murat Boz ve Burak Özçivit ile başrolleri paylaşmıştır.