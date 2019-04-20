Esra Erol kimdir?

Esra erol kimdir, Esra Erol özellikle izdivaç programları ile ün kazanmıştır. Esra Erol Özbir, Türk sunucu ve televizyon programcısı olarak kariyerine devam etmektedir.

Esra Erol bugüne kadar yaptığı tüm programları başarılı bir şekilde sunarak, her zaman yaptığı iş ile hep gündeme gelmiştir. Şu sıralar sunduğu program Öğleden sonra televizyon kuşağında en çok izlenen program olmayı başarmış durumda. ATV'de yayınlanan Esra Erol programı hafta içi her gün hayattaki gerçekleri tüm çıplaklıkları ile izleyicilere sunmaya devam etmektedir.

12 Mayıs 1982 senesinde dünyaya gelmiş olan Esra Erol boğa burcudur. Boyu 1,66 cm olan Esra Erol, 5 kız çocuğunun ortancasıdır. Aslen Sinoplu olan Esra Erol, Kız lisesi Seramik mezunudur.

Açık Öğretim Fakültesinden mezun olan Esra Erol, Maltepe Üniversitesi Diksiyon ve Spikerlik kurslarına katıldıktan sonra televizyon kariyerine başladı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı amaçlarken televizyon programı yapmaya başlayan Esra Erol, lise yıllarından beri yerel radyo programlarında da çalışıyordur. En iyi sunucu ödüllerini ise 2 sene üst üstte kazanarak Altın Kelebek Sahibi oldu.

Esra Erol Kaç Yaşında?

Esra Erol yaşı 36’dır. 2010 senesinde başlattığı sosyal sorumluluk projeleri ile kadınlar için özel yardım programı başlatan Esra Erol, Umut Evi projesi ile 6000 kadına ücretsiz olarak danışmanlık verdi.

Proje, engelli vatandaşlara da destek olarak mavi kapak kampanyası ile 1000’in üzerinde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 senesinde ise Ali Özbir ile hayatlarını birleştirdi. Esra Erol’un 2 adet çocuğu vardır. Kariyeri ise:

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz - Kanal D: 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç - Flash TV: 2007

Esra Erol'la İzdivaç - Star TV: 2008

Esra Erol'la - Fox TV: 2013 - 2014

Esra Erol'da - ATV :2015 – 2017

Esra Erol’un Eşi Kimdir?

Esra Erol eşi Ali Özbir olmaktadır. Mutlu bir evliliği olan Esra Erol, 2010 senesinde evlenmiştir. İki çocukları bulunan Özbir çifti, mutlu hayatlarına devam etmektedir. Ali Özbir, mafya babası olarak bilinen Kürt İdris lakaplı olan kişinin oğludur.

Özel hayatına ve mafya geçmişine kadar birçok farklı macera ile büyüyen Ali Özbir, şu sıralar çocukları ile ilgilenen oldukça örnek bir baba.

Okul hayatındaki başarıları ile kendini mafya hayatından kurtardığını ifade eden Ali Özbir örnek bir baba olarak hayatına devam etmektedir. Esra Erol Kimdir özellikle izdivaç programlarından sonra merak edilmektedir.