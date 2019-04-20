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Dün 23:28 TSİ- Biyografi G: Bugün 00:16 TSİ

Elon Musk Kimdir?

Son zamanların en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi olan Elon Musk, ilham aldığı uzay sayesinde bugün pek çok kişinin en fazla merak ettiği ve hakkında araştırma yaptığı insanlardan bir tanesidir.

Elon Musk mask
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Elon Musk Kimdir?

Son zamanların en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi olan Elon Musk, ilham aldığı uzay sayesinde bugün pek çok kişinin en fazla merak ettiği ve hakkında araştırma yaptığı insanlardan bir tanesidir.

Henüz 12 yaşındayken başardığı şeyler göz önüne alındığında, günümüzde çığır açan fikirleri sunması aslında hiç de garip gelmemektedir. 

Daha ufak yaşlardayken yazılım programlarına olan düşkünlüğü sebebiyle kendi kendine kodlama öğrenen Elon, merakını paraya dönüştürdüğünde henüz 12 yaşında bir çocuktu. Blaster adında bir uzay oyunu yazan Elon, yazdığı oyunu 500 dolara satmıştı.

Hepimiz Aslında Simülasyonda Mıyız?

Kendine özgü fikirleri ve zekâsıyla çok kısa zamanda herkesin dikkatini çeken Elon Musk, kendisine örnek olarak Nikola Tesla, Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates ve Walt Disney gibi insanları örnek alırdı. Dünya’nın 3 alanda sorun yaşadığını düşünen ve bunlar için çaba sarf eden Elon, internet, uzay ve temiz enerji konularında adeta saplantılı haldeydi.

Ekonomi alanında lisans ve Fizik’ten yan dal yaptığı sıralarda düzenlemiş olduğu partilerle geçimini sağlıyor ve parti giriş ücretlerinden ev kirasını ödüyordu. Ancak yaptığı her işte olduğu gibi bu işte de mutlak bir istikrara sahipti.

Bu sayede hayatını sağlamaya çalışan Elon, kendisine hazır şartların sağlanmasını sabırla bekliyordu. Şu anda Paypal ve Space X gibi pek çok şirketin temellerini atan ve Space X gibi devrim niteliğinde olan bir şirketi kuran Elon Musk, uzay merakından asla vazgeçemedi. Bu heyecanla Falcon1 ve Falcon9 adında ürettiği fırlatma araçlarıyla ve ilk uzay aracı Dragon’la dünyanın dışında gezinmeyi kafasına koydu.

Yaptığı açıklamalarla da sık sık Dünya’nın konuştuğu isimlerden birisi olan Elon, aslında Dünya denilen yerde hepimizin sıralı bir simülasyon yaşadığını iddia ediyor. Elon’a göre hepimiz aslında birer simülasyonun bir parçasıyız ve bu oyunda üstümüze düşen şeyleri yapmak için kodlandık.

Bu durum ne kadar doğrudur bilinmez ancak Elon Musk’ın Teslan’nın yolundan gittiği su götürmez bir gerçek. Çılgın fikirleri ile bugün dünyada çığır açan birisi olan Elon’nun yeni amacı ise Mars’ta 10 ya da 20 yıl içerisinde bir yaşam formatı oluşturmak.

En azından yaşadığımız çağda bunun hayalini kuran ve bu hayal uğrunda çalışan birilerinin olduğunu bilmek bile insana gerçekten heyecan vermiyor mu?

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Dün 23:28 TSİ - Biyografi

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