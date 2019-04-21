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Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir?

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli zamanlarındaki en büyük mimarı olan Mimar Sinan, ünü ülke sınırlarını aşmış dünya çapında bir dâhidir.

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Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir?

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli zamanlarındaki en büyük mimarı olan Mimar Sinan, ünü ülke sınırlarını aşmış dünya çapında bir dâhidir.

Gerçek adı Sinaneddin Yusuf olan Mimar Sinan, Kayseri ili sınırları içerisindeki Agrianos (günümüzdeki adıyla Ağırnas) köyünde dünyaya gelmiştir. Etnik olarak Ermeni veya Rum ya da Hristiyan – Türk olarak doğduğu bilinmektedir. 1511 tarihinde Osmanlı Devleti’nin o dönemki padişahı Yavuz Sultan Selim zamanında, devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş ve yeniçeri ocağına kabul edilmiştir.

1512 tarihinde Acemioğlanlar ocağında yer aldıktan sonra 1521 tarihinde gerçekleştirilen Belgrad Seferi’nde yeniçeri olmuştur. Sultan Süleyman’ın İran’a düzenlediği seferde, Van Gölü’nde keşif yapılması gerekince 3 kadırga yaparak içine top ve tüfekler yerleştirmiş, böylelikle düşman tarafını keşfedip geri dönmüştür.

1538 Moldavia Seferi’nde, 13 gün içinde bataklık üzerine büyük ve yüksek bir köprü kurmayı başararak Sultan’ın takdirini kazandığı anlatılır. Sinan, zaman içerisinde yer aldığı seferlerle birlikte eğitimini tamamlayarak 1539 tarihinde “Mimarbaşı” olarak seçilmişti.

50 yaşında aldığı bu unvandan sonraki yarım asır içerisinde Mimar Sinan, bütün imparatorluk toprakları üzerinde kısa bir süre içerisinde sayısız eser bırakmayı başarabilmiştir.

Aralarında; Selimiye Camii, Süleymaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii gibi dünyaca ünlü mimari eserlerin bulunduğu toplam 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe,16 imarethane, 3 darüşşifa, 5 suyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray ve hamam olmak üzere 375 esere imza atmıştı.

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9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü, Mimar Sinan’ın Hayatı

Türkiye’de her yıl 9 Nisan tarihi, Türk mimarisinde ve sanat tarihinde çok önemli bir konuma sahip olan Mimar Sinan’ı anma günü olarak kutlanmaktadır.

Bununla birlikte Mimar Sinan’ın ve eserlerinin daha çok tanınması, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için korunması ve Mimar Sinan hakkında araştırmayı teşvik etmek amacıyla her yıl 9 Nisan günü birçok etkinlik düzenlenmektedir.

Türk ve dünya mimarisinde, tüm zamanların en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan, bugün bile ülkemizde bulunan en etkileyici yapılara imzasını atmış bir mimardır. Her yılın 9 Nisan gününde bu yüce şahsiyeti anmak ve miras bıraktığı yapıları tanıtıp bir sonraki nesillere aktarmak amacıyla Türkiye’nin birçok farklı yerinde etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

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