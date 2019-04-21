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Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı

Srilanka’da 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda en az 52 kişinin öldüğü 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama mask
Sri Lanka’da 52 ölü, 280 yaralı mask
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Sri Lanka’da 3 kilise ve otelde patlama: 52 ölü, 280 yaralı

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 3 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.

(İHA)

Patlama Olayı Haberleri Bilgi Kutusu

Patlama olayları toplumda büyük bir korku ve paniğe neden oluyor. Dünyanın her yerinde yaşanan terör saldırılar ve diğer saldırı biçimleri genellikle patlayıcı maddeler kullanılarak yapılıyor. Bu durum da insanları patlama olaylarına karşı aşırı hassas ve tedirgin hale getiriyor.

Öte yandan patlama olayları sadece terör saldırısı olarak görülmemesi gerekiyor. Bir trafik kazası sonucu araç deposunun patlaması veya bir konutta gaz kaçağı olmasından dolayı da patlama olayları gerçekleşebiliyor. Ya da bir fabrikada veya atölyede de sık sık yangına bağlı olarak patlamalar meydana gelebiliyor.

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