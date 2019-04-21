Yurt Genelinde Hava durumu

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur

Kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esecek.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı bulutlu 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 9

(İHA)