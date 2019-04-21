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Bugün 09:31 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:32 TSİ

Yurt Genelinde Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Ankara'da bugün hava durumu yağışlı geçecek.

Yurt Genelinde Hava durumu mask
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Yurt Genelinde Hava durumu

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur

Kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esecek.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 8

  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
  • İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

    • Antalya: Parçalı bulutlu 20
    • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
    • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 9

(İHA)

Bugün 09:31 TSİ İHA İstanbul- Yaşam

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