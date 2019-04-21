Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:56 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:07 TSİ

İlk Buluşmada Neler Yapılır?

İlk buluşmada neler yapılır sorusu yeni taşınacak olanlar açısından çok önemli bir aşamadır. İlk buluşma ilerleyen süreçte pek hatırlanmasa da çiftlerde bıraktığı izler bakımından önemlidir.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlk Buluşmada Neler Yapılır?

İlk buluşmada neler yapılır sorusu yeni taşınacak olanlar açısından çok önemli bir aşamadır. İlk buluşma ilerleyen süreçte pek hatırlanmasa da çiftlerde bıraktığı izler bakımından önemlidir.

İlk buluşma yeni flört etmeye başlayan kimselerin ortak heyecanıdır. Her şeyden önce bu durumun doğal karşılanması ve stres yapılması gerekir. Karşınızdakini tanımak bir şeyler yiyip içmek adına ilk buluşmalar zorunluluk değil bir ihtiyaçtır.

İlk buluşmada nelere dikkat edileceği hakkında ilk akla gelen konu nasıl giyileceğidir. Daha sonra buluşma sırasında hareket tarzının nasıl olacağı ve doğru buluşma mekanları flört başlangıcında işlerin yolunda gitmesine yardımcı olacaktır.

İlk Buluşmada Nasıl Giyinmeli

Gerek kadınlar gerekse de erkekler ilk buluşmalarında giyim kuşamlarına ve dış görünüşlerine dikkat etmektedirler. İlk buluşma karşı tarafla konuşmadan önce kılık kıyafet üzerinden kafanızda yargılar oluşmasına neden olacağından ilk buluşmaya nasıl gideceğiniz hakkında ilk buluşma taktikleri almalısınız.

Her şeyden önce karşı taraftaki kişi ile uyumlu giyinmek son derece önemlidir. Karşınızdaki takım elbise giymişse sizin kısa şortla buluşmaya gitmeniz abes olacağından aradaki dengenin sağlanması gerekmektedir.

İlk buluşmalarda sade ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Üzerinizde fazla basit durmayan rahat trikolar, mevsime uygun kıyafetler ve sizi rahat ettirecek giysiler ilk buluşmada tercih edilebilecek kıyafet seçimlerindendir. Kırışma ihtimali bulunan elbiseler, yaşınızla uyumsuz kıyafetler ve karakterinizi yansıtmayan takı ve aksesuarlar ilk buluşmada tercih edilmemelidir.

Kadınlar için ruj seçimi ilk buluşmada önemlidir. Seçeceğiniz rujun rengi ve miktarı sizi yansıtması bakımından karşı tarafta olumlu etki yapabileceği gibi aşırıya gitmemekte önemlidir.

Erkekler ise saat, bileklik gibi aksesuarlarla uygun tercihler yapabilmektedir. Yapılan araştırmalarda erkekler kadınların ilk buluşmaya elbise ile gelmelerini hayal ederken kadınlar erkeklerin ilk buluşmada kot pantolon tercih etmesini istemektedir.

İlk Buluşmada Nasıl Davranılmalı

İlk buluşmada giyim ve kıyafet seçimi kadar nasıl davranıldığı da ilişkinin gidişatını doğrudan etkilemektedir. Uygulayacağınız ilk buluşma önerileri ile ilişkinizin gidişatını belirleyebilir ve gözlemlerinizi daha iyi yapabilirsiniz. İlk buluşmada;

  • Telefonunuzla çok fazla ilgilenmeden geçirmek,
  • Karşıdakini eleştirmekten ziyade anlamaya çalışıp dinleyici olmak,
  • Neler hissettiğiniz konusunda iç sesinizi dinlemek,
  • Göz teması kurmak,
  • İlk buluşmaya yanınızda arkadaşınızla birlikte gitmekten kaçınmak,
  • Aşırı özgüven tarzı konuşmalardan ve karşınızdakinin sizi yanlış tanımasından uzak durmak,
  • Buluşmaya zamanında gelmek,
  • Karşı tarafla ilgili soruları cesurca sorabilmek

Gibi püf noktalara dikkat ederek ilk buluşmada neler yapılır konusunda kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

# TAVSİYE İLE İLİŞKİLİ:
# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:56 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
İlk Buluşmada Neler Yapılır? mask
İlk Buluşmada Neler Yapılır?
İş Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek mask
İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek
İstanbul Havalimanı Personeli Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde Eğitim Alıyor mask
İstanbul Havalimanı Personeli Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde Eğitim Alıyor
Ankara Seminer ve Konferanslar 2019 mask
Ankara Seminer ve Konferanslar 2019
Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı mask
Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor mask
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor
Gol düellosundan Tottenham çıktı mask
Gol düellosundan Tottenham çıktı
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz” mask
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz”
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu mask
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor mask
Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor

GALERİ

Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı mask
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi mask
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL