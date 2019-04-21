İlk Buluşmada Neler Yapılır?

İlk buluşmada neler yapılır sorusu yeni taşınacak olanlar açısından çok önemli bir aşamadır. İlk buluşma ilerleyen süreçte pek hatırlanmasa da çiftlerde bıraktığı izler bakımından önemlidir.

İlk buluşma yeni flört etmeye başlayan kimselerin ortak heyecanıdır. Her şeyden önce bu durumun doğal karşılanması ve stres yapılması gerekir. Karşınızdakini tanımak bir şeyler yiyip içmek adına ilk buluşmalar zorunluluk değil bir ihtiyaçtır.

İlk buluşmada nelere dikkat edileceği hakkında ilk akla gelen konu nasıl giyileceğidir. Daha sonra buluşma sırasında hareket tarzının nasıl olacağı ve doğru buluşma mekanları flört başlangıcında işlerin yolunda gitmesine yardımcı olacaktır.

İlk Buluşmada Nasıl Giyinmeli

Gerek kadınlar gerekse de erkekler ilk buluşmalarında giyim kuşamlarına ve dış görünüşlerine dikkat etmektedirler. İlk buluşma karşı tarafla konuşmadan önce kılık kıyafet üzerinden kafanızda yargılar oluşmasına neden olacağından ilk buluşmaya nasıl gideceğiniz hakkında ilk buluşma taktikleri almalısınız.

Her şeyden önce karşı taraftaki kişi ile uyumlu giyinmek son derece önemlidir. Karşınızdaki takım elbise giymişse sizin kısa şortla buluşmaya gitmeniz abes olacağından aradaki dengenin sağlanması gerekmektedir.

İlk buluşmalarda sade ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Üzerinizde fazla basit durmayan rahat trikolar, mevsime uygun kıyafetler ve sizi rahat ettirecek giysiler ilk buluşmada tercih edilebilecek kıyafet seçimlerindendir. Kırışma ihtimali bulunan elbiseler, yaşınızla uyumsuz kıyafetler ve karakterinizi yansıtmayan takı ve aksesuarlar ilk buluşmada tercih edilmemelidir.

Kadınlar için ruj seçimi ilk buluşmada önemlidir. Seçeceğiniz rujun rengi ve miktarı sizi yansıtması bakımından karşı tarafta olumlu etki yapabileceği gibi aşırıya gitmemekte önemlidir.

Erkekler ise saat, bileklik gibi aksesuarlarla uygun tercihler yapabilmektedir. Yapılan araştırmalarda erkekler kadınların ilk buluşmaya elbise ile gelmelerini hayal ederken kadınlar erkeklerin ilk buluşmada kot pantolon tercih etmesini istemektedir.

İlk Buluşmada Nasıl Davranılmalı

İlk buluşmada giyim ve kıyafet seçimi kadar nasıl davranıldığı da ilişkinin gidişatını doğrudan etkilemektedir. Uygulayacağınız ilk buluşma önerileri ile ilişkinizin gidişatını belirleyebilir ve gözlemlerinizi daha iyi yapabilirsiniz. İlk buluşmada;

Telefonunuzla çok fazla ilgilenmeden geçirmek,

Karşıdakini eleştirmekten ziyade anlamaya çalışıp dinleyici olmak,

Neler hissettiğiniz konusunda iç sesinizi dinlemek,

Göz teması kurmak,

İlk buluşmaya yanınızda arkadaşınızla birlikte gitmekten kaçınmak,

Aşırı özgüven tarzı konuşmalardan ve karşınızdakinin sizi yanlış tanımasından uzak durmak,

Buluşmaya zamanında gelmek,

Karşı tarafla ilgili soruları cesurca sorabilmek

Gibi püf noktalara dikkat ederek ilk buluşmada neler yapılır konusunda kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.