Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:49 TSİ- Dünya G: Bugün 11:51 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, Sri Lanka halkına başsağlığı diledi. Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sri Lanka’da Paskalya Bayramı’na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. 

Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur.

İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 11:49 TSİ İHA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Colombo’da yeni bir patlama daha mask
Colombo’da yeni bir patlama daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı mask
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı
Fransa İçişleri Bakanı, Sarı Yelekliler’i Uyardı mask
Fransa İçişleri Bakanı, Sarı Yelekliler’i Uyardı
Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları Temsilcileri Bişkek’te Görüştü mask
Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları Temsilcileri Bişkek’te Görüştü
Güney Afrika’da Kilise Duvarı Çöktü: 13 Ölü mask
Güney Afrika’da Kilise Duvarı Çöktü: 13 Ölü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor mask
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor
Gol düellosundan Tottenham çıktı mask
Gol düellosundan Tottenham çıktı
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz” mask
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz”
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu mask
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü

GALERİ

Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı mask
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi mask
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL