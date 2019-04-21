Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka’daki saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sri Lanka’da Paskalya Bayramı’na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur.

İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)