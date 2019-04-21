Minik Trafik Polislerinden Büyük Mesajlar

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ TRAFİK KURALLARI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KIZILAYDA TRAFİK DENETİMİ YAPTI

-TRAFİK DEDEKTİFLERİ KARTLARINA SAHİP OLAN ÇOCUKLAR BÜYÜKLERE TRAFİK KURALLARINI HATIRLATARAK ÖRNEK OLDULAR

MİNİK TRAFİK POLİSLERİ İŞ BAŞINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24.dönem Çocuk Meclisi üyeleri 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında trafik polisleriyle birlikte denetim yaptı.

Çocuk Meclisinin 12. dönemden beri sürdürdüğü trafik denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşti. Trafik kurallarına dikkat çekmek ve trafik kurallarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimlerde çocuklar 7den 70e herkese trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

SEN DUR YAŞAM DURMASIN

Şapkaları ve üniformalarıyla Kızılayda denetim yapan minik polisler

SEN DUR YAŞAM DURMASIN

HIZINIZLA DEĞIL DIKKATINIZLE FARK EDILIN

ÖNCELIK HAYATIN ÖNCELIK YAYANIN

TRAFIK KÜLTÜRÜ KANUNLARLA DEĞIL SAYGIYLA GELIŞIR

BU YOLDA HEP BIRLIKTEYIZ

BINAYI AYAKTA TUTAN SAĞLAM TEMEL SÜRÜCÜYÜ HAYATTA TUTAN EMNIYET KEMERI mesajlarıyla hem büyüklere hem de yaşıtlarına önemli hatırlatmalarda bulundular.

Aldıkları trafik eğitimi sonrası Trafik Dedektifleri kartlarıyla yaya geçitlerinde denetim yapan küçük polisler hem yayalara hem de sürücülere temel trafik kuralları ile ilgili sorular sorarak doğru yanıt verenlere çeşitli hediyeler verdiler.

TRAFİK KURALLARINI NE KADAR BİLİYORUZ

Trafik denetimlerinin amacının genel olarak trafik kuralları ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Çocuk Meclisi üyeleri bu denetimlerin dikkat çekici olduğunun da altını çizdi.

Çocuk Meclisi 24. Dönem üyelerinden 13 yaşındaki Rana Yumruçalı TRAFIK DENETIMLERININ AMACI SÜRÜCÜLERI YAYALARI VE YOLCULARI BILINÇLENDIRMEK.

SORULAR SORUYORUZ BILIRLERSE HEDIYELER VERIYORUZ. BIZIM YAPTIĞIMIZ GIBI TRAFIK DENETIMLERI OLURSA INSANLARIN DIKKATINI ÇEKER.

TOPLUMUMUZDA ÖRNEK OLUŞTURUR dedi.