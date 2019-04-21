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Mamak'lı Gençler hünerlerini sergiledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen Türkülerle Mamak Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması ödül töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

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Mamak'lı Gençler hünerlerini sergiledi mask
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GENÇLER HÜNERLERINI SERGILEDI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen Türkülerle Mamak Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması ödül töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Sınav Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen ilkokul ortaokul ve liselerarası THM Solo Ses Yarışmasında gençler müzik hünerlerini sergiledi. Birinci olan Şehitler Ortaokulu öğrencisi Seda Nur Silken ödülünü Başkan Köseden aldı.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBI MAMAKTA ATACAK

Özellikle eğitim alanında gençleri destekleyeceklerini kaydeden Köse Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamaka yansıtmak istiyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek sanata katkı sağlamalarını istiyoruz. İçimizden yeni Neşet Ertaşlar Aşık Veyseller Fazıl Saylar yetişsin istiyoruz.

Nitekim bugün dinlediğimiz gençlerimizde bu cevher var. Çocuklarımızın ihtiyaçları olan alt yapıyı onlara sunarak Mamakı kültür ve sanatın kalbi haline getireceğiz dedi. --

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:16 TSİ Ankara/ Mamak- Etkinlik

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