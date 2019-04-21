Colombo’da yeni bir patlama daha

Polis tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da yeni bir patlamanın daha meydana geldiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bilanço her geçen dakika artıyor

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda 35’i yabancı uyruklu olmak üzere ölü sayısının 156’ya yükseldiği belirtildi.

(İHA)