23 Nisan'da Çocukların Kalbi Anıtpark'ta Atacak

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentliler için dopdolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması hazırladı. Bu yıl kuruluşunun 10uncu yılını kutlayan başta 23 Nisan Çocuk Bayramı olmak üzere büyük beğeni toplayan onlarca konsere imza atan Bin Çocuk Korosu bu yıl da kutlamaların yıldızı olacak. Çankaya Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 10. Yıl Büyük Konserini verecek olan Bin Çocuk Korosu hazırlıklarını tamamladı. Çankaya genelindeki 14 okuldan toplam 1.057 öğrencinin oluşturduğu koro 23 Nisanı muhteşem bir konserle taçlandıracak. Konserin müzik düzenlemelerini usta müzisyen Abdurrahman Tarikçinin yaptığı ve Çankaya Belediyesi müzik eğitmenleriyle 10. Yıl Büyük Konserine hazırlanan çocuklar 23 Nisan İzmir Marşı 10. Yıl Marşı gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livanelinin Ey Özgürlük Barış Mançonun İşte Hendek İşte Deve adlı şarkılarını seslendirecek.

ŞARKILAR ANITPARKTAN YÜKSELECEK

Daha önce Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğin bu yılki adresi ise Anıtpark olacak. Anıtkabirin yanı başında bulunan Anıtparkta saat 17.00de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün huzurunda şarkılarını söyleyecek çocuklar finali ise her zaman olduğu gibi Dumanın Senden Daha Güzel adlı parçasıyla gerçekleştirecek.

TAŞDELENDEN KONSERE DAVET

23 Nisan kutlamaları ve yeni dönemde çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya Belediyesi olarak eğitimin her alanında öncü ve örnek bir belediye oluşturduklarını söyledi. Kreşlerden Çankaya Evlerine okullara verdikleri desteklerden kültür ve spor merkezlerine kadar eğitimin her alanında Çankaya Belediyesinin varlığını gösterdiğini kaydeden Taşdelen Biz en çok çocukların belediyesiyiz... Bizler çocuklarımıza geleceğimize yatırım yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki rehberi bilim ve akıl olanın rehberi Mustafa Kemal Atatürk olanın sırtı asla yere gelmez diye konuştu.

10. yılını dolduran Bin Çocuk Korosunun 23 Nisanda yine muhteşem bir konser vereceğini söyleyen Başkan Taşdelen Bu yıl Atamızın hemen yanı başında Anıtparkımızda çocuklarımızla 10. Yıl Büyük Konserini gerçekleştireceğiz. Ulusal Egemenlik Bayramımızı doyasıya kutlamak için tüm Başkentlileri 10. Yıl Büyük Konserimize davet ediyorum dedi.

218 OKUL YENİLENDİ

Yeni dönemde de çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Taşdelen şöyle devam etti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak en büyük en önemli tüm Türkiyeye örnek olacak eğitim projelerini bir bir hayata geçirdik. Çağdaş ve laik bir eğitim programına ve fiziksel yapıya sahip olan kreşlerimizin sayısını 14e çıkararak bin 500 çocuğumuza okul öncesi eğitim imkanı sunuyoruz.

Çankayadaki okullarımıza ise desteğimiz kesintisiz devam ediyor. 2014den bu yana 218 okulu baştan aşağıya yeniledik eksiklerini giderdik. Çankayada ilk defa 3 seriden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları Serisi hazırladık ve sadece Çankayada değil yurdumuzun dört bir yanına da 500 binin üstünde bu kitapları ulaştırdık. Çocuklarımızın uygun koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için her desteği vererek durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

ÇOCUKLARA AKIL OYUNLARI VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Bu yıl 23 Nisan öncesi ilk büyük etkinlik olan Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvasının ikincisi de tamamlandı. 2 gün süren ve Çankayanın dört bir yanında bulunan Çankaya Evlerindeki kurslarda eğitim alan 220 öğrencinin yarıştığı turnuvada 7 kategoride 21 minik satranç ustası ödüllerini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelenin elinden aldı. Turnuvada yaş gruplarında birinci olan öğrencilere tablet ikincilere satranç takımı ve üçüncülere ise kulaklık hediye eden Başkan Taşdelen tek tek tüm öğrencileri kutlayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara katılım madalyası Nutuk ve öykü kitabı setleri de armağan edildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelenin çocukların bilimle buluşmasını sağlayan hizmetlerinden biri de Çocuk Teknoloji Evi. Uğur Mumcu Parkı içinde hizmet veren Çocuk Teknoloji Evi Robot 3D Tasarım ve Kod Atölyeleri ile yüzlerce çocuğa teknolojik eğitim imkanı sunuyor.

ÇANKAYA EVLERİNDE KÜLTÜREL KATKI

Çankaya Evlerinde bulunan Çocuk Atölyeleri de her yıl yüzlerce çocuğa spor ve sanat eğitimi hizmeti sunan Çankaya Belediyesi çocukların okul derslerini pekiştirmelerinde de önemli destek veriyor. Branş öğretmenleri eşliğinde okul ödevlerinde ve derslerini geliştirmelerinde destek veren Belediye müze ve gezi programlarıyla çocukların kültürel gelişimlerine de katkı sunuyor. Çocuklara Çankaya Evlerinde hem hafta içi hem de hafta sonu kurslarına katılabilme imkanı sunuluyor.

YAZ SPOR OKULLARI HAZİRANDA

Çankaya Belediyesinin çocuklara yaz tatili armağanı olarak her yıl gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarının kayıt tarihleri de açıklandı. Futbol basketbol voleybol tenis aikido satranç karate ve yüzme branşlarında verilecek eğitimlerin kayıtları bu yıl 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 7-14 yaş arası öğrencilerin yararlanabileceği ve tamamen ücretsiz olan spor okulu bu yıl 26 Haziran - 9 Ağustos tarihlerinde eğitim verecek.