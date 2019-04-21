Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:38 TSİ- Spor G: Bugün 12:39 TSİ

Galatasaray’da Mbaye Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Süper Lig’de şu an 28 golle zirvede bulunan Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne’nin ligde tarihinde en çok gol atan (29) yabancı futbolcusu olan Bafetimbi Gomis’i yakalaması için bir adımı kaldı. Galatasaray, Diagne’nin gol attığı 5 maçı da kazanırken, 27 yaşındaki futbolcu attığı 8 golün 7’sini içeride kaydetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Galatasaray’da Mbaye Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne, sarı-kırmızılı forma ile 8 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 11 maçta görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, 8 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ligin ilk yarısında Paşa forması ile 20 gol atan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile attığı 8 golle birlikte toplam 28’e ulaştı. Başarılı forvetin bir de asisti var. Yıldız futbolcu şu anda ligde açık ara gol krallığında zirvede bulunuyor.

DİAGNE ATIYOR, GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray, Diagne’nin attığı gol attığı maçlarda puan kaybetmiyor. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol sevinci yaşadığı 5 maçta Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Senegalli futbolcu, Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor müsabakalarında gol atarken, Cimbom da hanesine 3 puan yazdırdı.

8 GOLÜN 7’Sİ TÜRK TELEKOM STADYUMU’NDA

Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda kaydettiği 8 golün 5’ini penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu Yeni Malatyaspor’a 2, Bursaspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında 1’er kez penaltı atışından rakip fileleri havalandırdı. Diagne söz konusu gollerin 7’sini ise Türk Telekom Stadyumu’nda kaydetti. Sadece 1 golü Bursaspor deplasmanında attı.

GOMİS’İ YAKALAMASI İÇİN 1 GOL KALDI

Gol krallığında 28 golle zirvede bulunan Diagne, rekora da yaklaştı. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında sezonu 29 golle rekor kırarak zirvede tamamlamıştı. Gomis ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olmuştu. Diagne kalan 5 hafta 1 gol atarsa Gomis’i yakalayacak. Yıldız futbolcu, 2 gol atması durumunda ise rekorun yeni sahibi olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bugün 12:38 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Milli boksör Seyda Keser, Çekyalı rakibini nakavt etti mask
Milli boksör Seyda Keser, Çekyalı rakibini nakavt etti
Fatih Terim’in öğrencileri 3 puanı gol ile kaptı mask
Fatih Terim’in öğrencileri 3 puanı gol ile kaptı
Çankaya'nın Altın Çocukları mask
Çankaya'nın Altın Çocukları
Altınok: "Şampiyonlar Yetiştireceğiz" mask
Altınok: "Şampiyonlar Yetiştireceğiz"
David Beckham'ın şirketinin başvurusu " marka özgünlüğüne" takıldı mask
David Beckham'ın şirketinin başvurusu " marka özgünlüğüne" takıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor mask
Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor
Gol düellosundan Tottenham çıktı mask
Gol düellosundan Tottenham çıktı
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz” mask
Erdoğan: “Bu Mücadeleyi Sonuna Kadar Vereceğiz”
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu mask
Van Valiliği, 7 Gün Eylem ve Etkinliklerin Yasaklandığını Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor mask
Anadolu Efes, İspanya’ya 2-0 ile Gitmek İstiyor

GALERİ

Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı mask
Karadeniz ekibi sahadan galip ayrıldı
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi mask
12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL