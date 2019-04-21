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Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

Ankara Etkinlik ve Aktivite Fırsatları bu hafta çocukların bayramı olan Atamızın armağan ettiği 23 Nisan. Okullar 2 gün tatil olmasıyla Çocuk Etkinlikleri,  AVM'lerde 23 Nisan etkinlikleri göze çarpmakta.

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Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

22 Nisan 29 Nisan arasında Ankara'da bulunan Alışveriş Merkezlerindeki bu hafta etkinliklerinde neler var. Bilindiği gibi bu hafta çocukların bayramı olan Atamızın armağan ettiği 23 Nisan. Okullar 2 gün tatil olmasıyla Çocuk Etkinlikleri,  AVM'lerde 23 Nisan etkinlikleri göze çarpmakta.

Ankara etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Armada Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

Göbeklitepe 12.000 yıl sonra Armada'da! Şanlıurfa’da bulunan ve Dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası’na alınması ve 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle 24-28 Nisan tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleşecek Göbeklitepe Tanıtım Günleri'ne tüm ziyaretçilerini bekliyor. 

24 Nisan Çarşamba günü Göbeklitepe Günleri'nin açılışı dünya çocuklarının dansları ile başlıyor. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında KKTC, Almanya, Azerbaycan, Irak ve Kamerun ülkelerinden gelecek çocuklar Armada'da dans gösterilerini gerçekleştirecek. Gösteriler 18.00'da Dünya çocukları dans gösterileri başlayıp saat 18.30'da Bubble Şov ile devam edecek. 

Ankamall Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

Minika FEST Ankara’da ilk kez ANKAmall’da!
20-23 Nisan tarihleri arasında #ANKAmall'da kurulacak etkinlik alanına gelin, birbirinden eğlenceli oyun istasyonlarında eğlencenin keyfini çıkarın!  Teknoloji ve zeka oyunlarıyla dolu bu muhteşem alanda, sevilen karakterler ile de tanışma ve fotoğraf çekinme imkanı yakalayın.

Antares Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

23 Nisan'da Antares'te Şenlik Var!
Korsan Hook ile Hazine Adası, Maskot Bando, Oyun Kuponları ve daha bir çok sürpriz hediye ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusunu paylaşmak için Antares'te buluşalım! diyerek tüm ziyaretçilerini bekliyor. 

Gordion Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

Gordi Kids Club’da Tiyatro & Gösteri Heyecanını Kaçırma! Tiyatro oyunları ve birbirinden farklı gösteriler Nisan ayı boyunca her Cumartesi Pazar 12:30-13:30 da sizleri bekliyor. Katılım ücretsiz olup, kontenjan ile sınırlıdır.

Taurus Alışveriş Merkezi Etkinlikleri Ankara

Taurus Alışveriş Merkezi'nin gelenekselleşen 23 Nisan Resim yarışmasının bu yılki teması "Sıfır Atık ve Çevre" olarak belirlendi.22 Nisan tarihine kadar katılıma açık olacak yarışmaya katılmak isteyen 2006 - 2013 yılları arasında doğumlu çocuklar 35x50 resim kağıtlarına çevre ile ilgili yapacakları resimlerini Taurus AVM Zemin Kat Danışma Bankosuna teslim edilebilecektir. Ayrıca katılmak isteyenler #sifiratikvecevre etiketini kullanarak Taurus AVM’nin Facebook, Twitter veya Instagram sayfalarını etiketleyerek sosyal medya üzerinde resimlerini paylaşabileceklerdir.

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