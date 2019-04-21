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Çanakkale’de Şehitlikler ve ziyaretçi akını drone ile havadan görüntülendi

Çanakkale Savaşları’nın 104. yılında Gelibolu Yarımadası’ndaki anıt ve şehitliklere ziyaretçiler ile dolup taşıyor. Yarımada, özellikle hafta sonlarında binlerce insanı ağırlıyor. Çanakkale Şehitliklerine ziyaretçi akını drone ile havadan görüntülendi.

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Çanakkale’de Şehitlikler ve ziyaretçi akını drone ile havadan görüntülendi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü öncesinde Çanakkale’deki tarihi alan ve şehitliklere ziyaretçi akını yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle gelen binlerce kişi bölgeyi rehberler eşliğinde geziyor. Çanakkale Şehitler Abidesi’nin bulunduğu bölge ile şehitlikleri gezen ziyaretçiler, duygusal anlar yaşıyor. Şehitlikler Abidesi ile 57. Alay Şehitliği’nin yanı sıra yaşanan ziyaretçi akını da drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale’ye ziyaretçi akınının başladığını ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bu yıl geçmiş yıllara oranla daha hızlı ve daha kalabalık bir şekilde Çanakkale’ye ziyaretçilerimiz gelmeye başladılar. Umut ediyorum ki her geçen gün Çanakkale’nin kıymeti, önemi, Çanakkale ruhunun önemi anlaşılıyor. Zaten Çanakkale hepimizin ortak değeri.

Türkiye’nin her yerinden, 81 vilayetinden hemen hemen her ilçesinden, her aileden Çanakkale’ye gelip şehit ve gazi olmuş bir kahramanımız var. Dolayısıyla Çanakkale herkesi ilgilendiren, herkesin sevdiği bir yer. Herkesin bir parçasının olduğu bir yer. Dolayısıyla böyle olduğu için de Çanakkale ziyaretçi akını almaya devam ediyor.

Bizim de gelen ziyaretçilerimizi daha iyi şartlarda ziyaretlerini yapmaları için Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ecdattan bize kalan o yadigarları, kaleleri, tabyaları, siperleri ayağa kaldırıyoruz.

Çünkü onların hatıraları çok büyük. Çünkü onlar Çanakkale destanı gibi çok büyük bir olaya, dünya tarihinin seyrinin değiştiği bir olaya şahitlik ettiler. Mehmetçiğe ev sahipliği yaptılar. Mehmetçiğimizi korudular. Türk askerinin o hatıralarını burada onlar yaşadılar.

Biz de o hatıraları yaşatmak için çalışıyoruz. Çanakkale’nin de milletimiz tarafından ne kadar çok sevildiğini yakından biliyoruz. Hem hükümetimiz hem Cumhurbaşkanımız hem halkımız Çanakkale’yi çok destekliyor.

Bu destek, bu sevgi, ilgi olduğu zamanda burada güzel işler ortaya çıkıyor ve gelen ziyaretçilerimiz de buradaki ziyaretlerini çok memnun bir şekilde kalarak ayrılıyorlar. Gittikleri her yerde Çanakkale’nin fahri bir elçisi olarak görev yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 3 MİLYONU GEÇMEK"

Geçen yıl ziyaretçi sayısının 2,5 milyonu geçtiğini düşündüklerini belirten Kaşdemir, “Bu yılki hedefimiz 3 milyonu geçmek. Halkın teveccühüne ve gelen ziyaretçinin kalabalıklığına baktığımız zaman da inşallah biz bu yıl 3 milyonu geçeceğiz. Ama bu yetmez, hedefimiz 10 milyon. Daha sonra 20 milyon ve en nihai hedefimizde Türkiye’de Çanakkale’yi görmeyen hiç kimsenin kalmasını istemiyoruz” dedi.

(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce/İHA)

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Bugün 13:36 TSİ İHA Çanakkale- Kültür - Sanat

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