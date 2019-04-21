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Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı.

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Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi’ndeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu arbeden çıkartıldı ve güvenlik güçleri kontrolünde bir eve alındı. Kalabalık Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve girmeye çalışırken, polis ve askerler vatandaşlara engel oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

(Mevlüt Hasgül - Nurullah Geylani/İHA)

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