CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi
Hakkari’de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına girdiğinde vatandaşların sözlü tepkisi ile karşılaştı.
Cenaze namazından sonra tepkiler artarken, bir grup Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik güçleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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