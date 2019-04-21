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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun" mask
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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