Başakşehir ile Galatasaray Farkı 3'e Düştü

Başakşehir ile Galatasaray Puan Farkı 3'e Düştü

M. Başakşehir, Çaykur Rizespor ile berabere kalarak puan kaybetti. Şampiyonluk yolunda takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3’e düştü..

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta şampiyonluk yarışındaki takımlardan Medipol Başakşehir, sahasında puan kaybı yaşarken, Galatasaray ise evinde 3 puan aldı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-1 ile geçerek puanı 59’a yükseltti. Başakşehir ise Fatih Terim Stadyumu’nda mücadele ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62’ye çıkardı.

Bu hafta oynanmadan önce iki takım arasında 5 puan fark bulunuyordu. Ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluk yarışında iki takım arasındaki puan farkı da 3’e indi.

(İHA)