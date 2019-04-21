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Ankara'da gol çıkmadı: Ankaragücü - Konyaspor: 0-0

Süper Lig'in 29. haftasında maçlarından MKE Ankaragücü ile Atiker Konyaspor maç sonucu:0-0 berabere kaldı.

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Ankara'da gol çıkmadı: Ankaragücü - Konyaspor: 0-0

Süper Lig'in 29. haftasında maçlarından MKE Ankaragücü ile Atiker Konyaspor maç sonucu:0-0 berabere kaldı.

8. dakikada Sedat Ağçay'ın kullandığı taç atışıyla ceza alanında topla buluşan Orgill'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

16. dakikada yaklaşık 25 metreden Djedje'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe atışında seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Kitsiou'nun uzun pasında topu önünde bulan Orgill, ceza alanında rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ilk vuruşunda top, Serkan Kırıntılı'dan sekti. İkinci topa da yetişen ve vuruşunu yapan Orgill'in şutunda direğe de çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.

54. dakikada Canteros-Boyd paslaşmasında top en son Boyd'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

66. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

67. dakikada Canteros'un pasında ceza alanı sağ çaprazında topu önünde bulan Sacko, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. MKE Ankaragücü önemli bir fırsattan sonuç alamadı.

78. dakikada Moulin'in defansın arkasına attığı topa yönelen İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ıskaladı. Kaleci Serkan Kırıntılı, topu kontrol etti.

83. dakikada Pinto'nun uzun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+1. dakikada Pinto kendi çabasıyla çizgiye kadar taşıdığı topu ceza yayı üzerindeki Kulusic'e aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabaka golsüz sona erdi.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

Bugün 18:53 TSİ AA Ankara- Spor

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