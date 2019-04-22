Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:14 TSİ- Gündem G: Bugün 09:17 TSİ

Ankaragücü'nden Fethi Yaşar’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Ziyarette Başkan Yaşar’a görevinde başarılar dileyen Yiğiner, Fethi Yaşar’a Ankaragücü futbolcularının imzaladığı 06 numaralı üstünde “Fethi Yaşar” yazan forma, sarı-lacivert özel yapım tesbih, atkı ve çiçek takdim etti.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Yiğiner “Başarınız takdire şayan”

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Yönetim Kurulu, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Yönetimi Kurulu ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetimi Kurulu üyeleriyle birlikte, 31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ankaragücü Başkent’in önemli değerlerinden biridir”

Ankaragücü’nün almış olduğu galibiyetlerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Ankaragücü Başkent’in önemli değerlerinden biridir. Ben Ankara’nın kültürünü yaşatan her şeye önem verdiğim gibi Ankaragücü’ne de çok önem veriyorum. Sizin başarınız bizleri mutlu ediyor. Ankaragücü’nün her zaman yanındayız ve her zaman elimizden gelen desteği de veriyoruz” dedi.

Fethi Yaşar’ın kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Yiğiner de, “Yeniden belediye başkanı olmanız tüm Yenimahalleliler gibi bizleri de çok mutlu etti. Başarılarınız takdire şayan. İnşallah yine hep birlikte takımımızı yukarılara taşıyacağız. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, başkanlığınızın Yenimahalle’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Akkuzulu Köyü Muhtarı: "Orada Bir Organizasyon Yok" mask
Akkuzulu Köyü Muhtarı: "Orada Bir Organizasyon Yok"
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Mamak Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak mask
Mamak Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak
Yenimahalle'de Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor mask
Yenimahalle'de Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor
Ankaragücü'nden Fethi Yaşar’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti mask
Ankaragücü'nden Fethi Yaşar’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi mask
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL