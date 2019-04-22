22 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 12
- İstanbul: Parçalı bulutlu 15
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
- Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
- Bursa: Parçalı bulutlu 17
- Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
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