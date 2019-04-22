Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:42 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:43 TSİ

Cenkler, “Bugün Herkesin Peşinden Koştuğu Şey Sağlıklı Beslenmedir''

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren “Smart Health Life Center” doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler yaptığı açıklamada tıp tarihinde sağlıklı beslenmenin gelişimi ve verilen önem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Uzman Dr. Hüseyin Cenkler, sağlıklı beslenmenin insanların ne yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini ve yediklerini hangi besinlerle yememesi gerektiğini bilme sanatı olduğunu belirterek, bu konunun uzun yıllar hekimliği meşgul eden bir konu olduğunu söyledi.

“Bugün Herkesin Peşinden Koştuğu Şey Sağlıklı Beslenmedir''

Uzman Dr. Hüseyin Cenkler “Yüzyıllarca Osmanlı da perhiz uygulandı. Sonrasında adını değiştirdiler rejim yaptılar; sonrasında da adı diyet oldu. Bu diyetlerde bazı insanlara kilo verdirmesine rağmen sonrasında büyük hastalıklara yol açtı. Hatta kansere bile neden oldu. Bunların içinde de 1990 yılında İsveçte Riks Hospital’de ortaya çıkan şok diyetler. Çok kısa zamanda kilo vermek için ortaya atılan bir diyetti ama maalesef yağ yakmıyordu protein yakıyordu ve bu da insanları tehlikeli hastalıklara sürüklüyordu. Yani bir sürü diyet programları var. Bugün herkesin peşinden koştuğu şey sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenerek kilo verebiliyor, tansiyonu kontrol edebiliyor, şekerini kontrol edebiliyor. Bunu yaparak büyük hastalıkların komplikasyonlarından korunmuş oluyorsunuz. Mesela sağlıklı beslenmeyle; kalp krizlerinden, beyin felçlerinden, alzheimerdan, romatizmalardan ve bir çok başka hastalıktan korunmak mümkün. Zaten büyük kronik hastalıklar mutfakta başlar. Bunu bize yüz sene önce bir İngiliz doktor tavsiye etmişti. Ben üniversitedeyken beslenme öğretmenlerimiz bize şunu söylerdi ’ Kahvaltı hayatta kalmak için yenir, öğle yemeği sağlık için yenir, akşam yemeği de 9dan sonra yenirse hasta olmak için yenir. Bu kadar önemlidir beslenme. Bu sözler hala daha geçerlidir ve giderek önemi artıyor” dedi.

Cenkler açıklamasının devamında, uygulanması gereken sağlıklı beslenme yöntemlerine değinerek şunları söyledi;

“İnsülini Baskılamak İçin Çiğ Ceviz, Badem Yiyin''

“3-4 sene öncesine kadar diyet programları 3 ana öğün 3 ara öğünden ibaretti. Bu şekilde programlar veriliyordu ve program bittiği anda verilen kilolar hızlı geriye alınıyordu. Bu doğru bir yöntem değil. Sebebi ise, ara öğünler verilerek metabolizmayı hızlandırmak ve ana öğünde çok fazla yemek tüketmemek. Yediğimiz her şeyin içerisinde şeker olduğu için vücut insülin salgılıyor. O insülin zamanla direnç kazanıyor ve insülinin direnç kazandığı yerlerde kilo almalar başlıyor. 3 öğün yemek insülin direnci olan insanlar için 3 haftalık zorlu bir süreç oluyor. Ben kendi hastalarıma yemek ihtiyacı olduğunda çiğ ceviz gibi şeyler yemelerini söylüyorum. Kraker, bisküvi yiyeceğine bademle cevizle bunu halledebilir. Çikolatanın içerisinde şeker var. Şeker dile değdiği anda tat hücreleri mutlu oluyor ve beynine sinyal gösteriyor. O yüzden biz çikolatayı gördüğümüzde o mutluluk hormonunun tekrar salgılanması için tekrar yemeklere saldırıyoruz. Mesela şekersiz bitter çikolataları günde 1 diş kadar çocuklara verebiliriz” dedi.

Dengeli beslenmenin formülüne değinen Cenkler; “24 saat içerisinde alacağımız kalorinin yüzde 40’ı karbonhidrat olacak. Ama içerisinde basit şekerler yerine, kompleks karbonhidratlar bulunacak. Yüzde 30 protein, yüzde 30 yağ olacak. Yağlardan 3’te 1’i, doymuş yağ, 3’te 1’i doymamış yağ, 3’te1’de çoklu doymamış yağ olacak. 1 kaşık zeytin yağı, 1 kaşık balık yağı, 1 kaşık da tereyağı” ifadelerini vererek açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:42 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bahar ayları, Bacaklarda Varis Tedavisinin Tam Zamanı mask
Bahar ayları, Bacaklarda Varis Tedavisinin Tam Zamanı
Cenkler, “Bugün Herkesin Peşinden Koştuğu Şey Sağlıklı Beslenmedir'' mask
Cenkler, “Bugün Herkesin Peşinden Koştuğu Şey Sağlıklı Beslenmedir''
Soda ve Maden Suyu arasındaki farkı biliyor musunuz? mask
Soda ve Maden Suyu arasındaki farkı biliyor musunuz?
Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de mask
Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de
Halsizlik ve Çabuk Yorulma Lösemi Belirtisi Olabilir mask
Halsizlik ve Çabuk Yorulma Lösemi Belirtisi Olabilir
Türkiye’de Kalp Rahatsızlıkları Artıyor mask
Türkiye’de Kalp Rahatsızlıkları Artıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL