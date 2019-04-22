22 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,5550 liradan alınan euro ise 6,5570 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,80 liradan, 6,54 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)