Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:44 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:49 TSİ

22 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,5570 liradan haftaya başladı.

döviz fiyatları mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,5550 liradan alınan euro ise 6,5570 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,80 liradan, 6,54 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

# ALTIN FİYATLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:44 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
AKO Lastik Kaplama, 9 Milyon Lira Düzeyinde Yatırım Gerçekleştirdi mask
AKO Lastik Kaplama, 9 Milyon Lira Düzeyinde Yatırım Gerçekleştirdi
Borsa Haftaya Düşüşle Başladı mask
Borsa Haftaya Düşüşle Başladı
Havaş Çocuk Şenlikleri'nde Çalışanlarının Çocukları Ağırladı mask
Havaş Çocuk Şenlikleri'nde Çalışanlarının Çocukları Ağırladı
Teknosa Bilgi Yarışması Düzenliyor mask
Teknosa Bilgi Yarışması Düzenliyor
İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz Sürecinde Gözler YSK’da mask
İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz Sürecinde Gözler YSK’da
Erkeğin Alışveriş Tutkusu İki Yılda 5 Kat Arttı mask
Erkeğin Alışveriş Tutkusu İki Yılda 5 Kat Arttı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti mask
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL