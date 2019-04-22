Mamak Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak

Eğitimciliğimizin farkını yansıtmak istiyoruz

Mamak Kültür Merkezi’nde, vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkânlar sunulduğunu kaydeden Köse, “Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamak'a yansıtmak istiyoruz. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı destekleyeceğiz ve onları çok ileri noktalara götürmek istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.