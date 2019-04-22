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Çocukların Gözü Önünde Havaya Ateş Açıp Tünel Kapattılar

İstanbul Sefaköy’de gelin almaya geldikleri sokağı kapatan kişiler, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açtı. Kağıthane’de de asker uğurlamasında hava ateş açan ardından da otomobillerle Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapatan şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Ağrı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde gelini almaya giden damat ve arkadaşları konvoy yaparak yola çıktı. Dörtlülerini yakarak, yüksek ses sitemine sahip büyük kolon otomobilinin de içerisinde olduğu konvoyla etrafa rahatsızlık veren grup, semtte dakikalarca turladı. Grup bir süre sonra otomobillerle gelinin evinin olduğu sokağa girerek yolu trafiğe kapattı.

Damat ve arkadaşları ardından sokak üzerinde davullu ve zurnalı halay çekmeye başladı. Eğlence sürdüğü esnada grubun içerisinden 2 genç, belindeki tabancaları çıkartarak güpegündüz havaya ateş açmaya başladı. Sesi duyan 3 küçük kız korkudan babalarına sarılarak korunmaya çalıştı. Binalardaki vatandaşları ve sokaktaki çocukları bir an olsun düşünmeden defalarca sıkan gençler, gelinin çıkmasıyla birlikte konvoy halinde yeniden yola çıktı. Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde yaşanan bir başka olayda da, asker arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler evin önünde toplandı. Burada meşaleler yakan gençler ardından arkadaşlarını havaya fırlattı. Gençler daha sonra evin önünde tabancayla havaya defalarca ateş açtı.

Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan başka bir olayda ise yine asker uğurlama konvoyu yapan gençler otomobillerine bindikten bir süre sonra Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Tünelde araçlarının durdurarak inen gençler, asker arkadaşlarını elleriyle havaya fırlatarak eğlendi. Gençlerin trafiği kesmeleri nedeniyle tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcu otobüslerinin de trafikte kaldığı olayda, vatandaşları bir an olsun umursamayan gençler, “en büyük asker bizim asker” sloganları atarak tünel trafiğini birbirine kattı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 10:18 TSİ İHA İstanbul- Asayiş

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