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Kemal Kılıçdaroğlu’na Saldırı Soruşturmasında Gözaltı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüp...

Kemal Kılıçdaroğlu'na Saldırı - Haberler Ankara mask
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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