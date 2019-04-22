CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Bugün 10:48 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:49 TSİ
Kemal Kılıçdaroğlu’na Saldırı Soruşturmasında Gözaltı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüp...
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz