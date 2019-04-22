Kemal Kılıçdaroğlu’na Saldırı Soruşturmasında Gözaltı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)