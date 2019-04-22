MİT’in Türkiye’de Yakaladığı 4 Terörist Türkiye’ye Getirildi

Ele geçirilen teröristlerden V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ.(16) isimli teröristlerin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı eğitim alarak Suriye ve Irak alanında faaliyet yürüttükleri, bilahare Irak/ Sincar alanına geçtikleri öğrenildi.

V.K. isimli teröristin, 2010 yılında PKK/KCK’ya katıldığı, Kuzey Irak’ta sözde Gare ve sözde Haftanin alanlarında TSK’ya karşı düzenlenen eylemlerde aktif olarak yer aldığı son olarak Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği, Mart 2019 ayı içerisinde Sincar bölgesinde, Ezidi bir ailenin (11) yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve bu nedenle PKK/KCK’nın tecavüz olayını örtbast etmek amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği; tespit edildi.

(İHA)